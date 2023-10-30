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МВД: задержаны 83 участника беспорядков в Махачкале

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Главное Управление МВД России по СКФО заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в противоправной деятельности в республике.
МВД: задержаны 83 участника беспорядков в Махачкале
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Сейчас МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в республике, чтобы установить и задержать организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«На данный момент задержаны 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности», — сказано в сообщении полиции.

30 октября президент России Владимир Путин заявил, что события, которые происходили накануне в Махачкале, инспирированы в том числе через социальные сети с участием Украины и руками агентуры специальных служб Запада.

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