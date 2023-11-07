В ДНР задержан мужчина за передачу Киеву секретных данных

Житель Донецкой Народной Республики был задержан по подозрению в передаче секретных сведений украинской стороне.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, связь с украинскими спецслужбами мужчина поддерживал при помощи тайниковых закладок и закрытых сообществ в мессенджерах и соцсетях.

Ранее суд Москвы арестовал россиянина Рылова за госизмену.

Также президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебном порядке блокировки сайтов с призывами к сбору средств для противников России в условиях вооружённого конфликта.