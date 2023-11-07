В ДНР задержан мужчина за передачу Киеву секретных данных
Об этом, как информирует ТАСС, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
По данным ведомства, связь с украинскими спецслужбами мужчина поддерживал при помощи тайниковых закладок и закрытых сообществ в мессенджерах и соцсетях.
Ранее суд Москвы арестовал россиянина Рылова за госизмену.
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