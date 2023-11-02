Суд Москвы арестовал россиянина Рылова за госизмену
- РИА Новости
«Суд избрал в отношении Рылова М.И. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили РИА Новости в суде.
За что именно арестовали россиянина, собеседница агентства не уточнила. Подробности о фигуранте дела также оставили в тайне.
Московский городской суд ранее назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову. Он признан виновным в государственной измене, а также в покушении на контрабанду оружия.
До этого в ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела о государственной измене против воевавшего за ВСУ и взятого в плен в ЛНР уроженца Тверской области.