Суд Москвы арестовал россиянина Рылова за госизмену

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Рылова по делу о госизмене.

«Суд избрал в отношении Рылова М.И. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили РИА Новости в суде.

За что именно арестовали россиянина, собеседница агентства не уточнила. Подробности о фигуранте дела также оставили в тайне.

Московский городской суд ранее назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову. Он признан виновным в государственной измене, а также в покушении на контрабанду оружия.

До этого в ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела о государственной измене против воевавшего за ВСУ и взятого в плен в ЛНР уроженца Тверской области.