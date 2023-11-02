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Суд Москвы арестовал россиянина Рылова за госизмену

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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Рылова по делу о госизмене.
Суд Москвы арестовал россиянина Рылова за госизмену
  • РИА Новости

«Суд избрал в отношении Рылова М.И. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили РИА Новости в суде.

За что именно арестовали россиянина, собеседница агентства не уточнила. Подробности о фигуранте дела также оставили в тайне.

Московский городской суд ранее назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову. Он признан виновным в государственной измене, а также в покушении на контрабанду оружия.

До этого в ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела о государственной измене против воевавшего за ВСУ и взятого в плен в ЛНР уроженца Тверской области.

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