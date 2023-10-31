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Против взятого в плен в ЛНР уроженца Тверской области завели дело о госизмене

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В ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела о государственной измене против воевавшего за ВСУ и взятого в плен в ЛНР уроженца Тверской области.
Против взятого в плен в ЛНР уроженца Тверской области завели дело о госизмене
  • РИА Новости

«Уроженец Тверской области занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Мужчина был задержан в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР», — указали в российской спецслужбе.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена в форме перехода на сторону противника).

Ранее Федеральная служба безопасности задержала жителя Приморского края, который передавал Киеву данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона.

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