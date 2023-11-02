В Москве бизнесмена приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Московский городской суд назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову. Он признан виновным в государственной измене, а также в покушении на контрабанду оружия.

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

«Ахатжон Зохидов признан виновным... По совокупности преступлений ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что данный приговор ещё может быть обжалован.

Ранее в ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела о государственной измене против воевавшего за ВСУ и взятого в плен в ЛНР уроженца Тверской области.