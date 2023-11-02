В Москве бизнесмена приговорили к 13 годам колонии за госизмену
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Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.
«Ахатжон Зохидов признан виновным... По совокупности преступлений ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что данный приговор ещё может быть обжалован.
Ранее в ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела о государственной измене против воевавшего за ВСУ и взятого в плен в ЛНР уроженца Тверской области.