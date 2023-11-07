Политик Царёв: в расследовании покушения помогли камеры и показания сотрудников

Политик Олег Царёв дал RT первый комментарий после совершённого на него в Ялте покушения со стороны украинских спецслужб.

Он отметил, что чувствует себя уже хорошо.

«Отдельное спасибо за то, что приехали. Благодаря вам, я смог сегодня первый раз выйти на улицу, раньше не выпускали. Получил телефон, посмотрел Telegram-канал, почитал новости, сообщения. Тысячи неотвеченных сообщений, звонков», — сказал Царёв RT.

По его словам, он не думал, что за него будут переживать столько людей. Царёв выразил всем благодарность, добавив, что особенно признателен сотрудникам спецслужб и медикам.

«Понимаете, следствие ещё идёт. Судя по всему, были задержания, возможно, ещё будут. Я не имею права рассказывать подробности. Но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников», — отметил политик.

Он также заявил, что «террористов никто бояться не будет — пускай они боятся».

«И рано или поздно им придётся ответить за то, что они сделали, за покушения, за акты террора, за войну. За то, что они сделали с Украиной», — подчеркнул Царёв.

Ранее ФСБ подтвердила причастность украинских спецслужб к покушению на Олега Царёва. По факту покушения было возбуждено дело о посягательстве на жизнь.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили об удовлетворительном состоянии здоровья политика.