RT в Telegram
Подпишись

Политик Царёв: в расследовании покушения помогли камеры и показания сотрудников

Короткая ссылка
Политик Олег Царёв дал RT первый комментарий после совершённого на него в Ялте покушения со стороны украинских спецслужб.

Он отметил, что чувствует себя уже хорошо. 

«Отдельное спасибо за то, что приехали. Благодаря вам, я смог сегодня первый раз выйти на улицу, раньше не выпускали. Получил телефон, посмотрел Telegram-канал, почитал новости, сообщения. Тысячи неотвеченных сообщений, звонков», — сказал Царёв RT.

По его словам, он не думал, что за него будут переживать столько людей. Царёв выразил всем благодарность, добавив, что особенно признателен сотрудникам спецслужб и медикам. 

«Понимаете, следствие ещё идёт. Судя по всему, были задержания, возможно, ещё будут. Я не имею права рассказывать подробности. Но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников», — отметил политик.

Он также заявил, что «террористов никто бояться не будет — пускай они боятся».

«И рано или поздно им придётся ответить за то, что они сделали, за покушения, за акты террора, за войну. За то, что они сделали с Украиной», — подчеркнул Царёв. 

Ранее ФСБ подтвердила причастность украинских спецслужб к покушению на Олега Царёва. По факту покушения было возбуждено дело о посягательстве на жизнь.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили об удовлетворительном состоянии здоровья политика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить