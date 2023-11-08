RT: автомобиль полковника Филипоненко взорвали возле его дома в Луганске
Депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко погиб в результате взрыва его автомобиля в Луганске.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил источник RT.
По информации источника, взрыв произошёл возле дома, где жил Филипоненко.
Подробности произошедшего выясняются.
Ранее стало известно, что Филипоненко погиб.
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