RT: автомобиль полковника Филипоненко взорвали возле его дома в Луганске

Депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко погиб в результате взрыва его автомобиля в Луганске.

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Об этом сообщил источник RT. По информации источника, взрыв произошёл возле дома, где жил Филипоненко. Подробности произошедшего выясняются. Ранее стало известно, что Филипоненко погиб.