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RT: автомобиль полковника Филипоненко взорвали возле его дома в Луганске

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Депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко погиб в результате взрыва его автомобиля в Луганске.
RT: автомобиль полковника Филипоненко взорвали возле его дома в Луганске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил источник RT.

По информации источника, взрыв произошёл возле дома, где жил Филипоненко.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что Филипоненко погиб.

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