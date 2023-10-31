«Осуществлял компьютерные атаки на информресурсы РФ»: ФСБ задержала в Кузбассе члена украинского киберподразделения

Сотрудники ФСБ задержали в Кемеровской области гражданина РФ, вступившего в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб киевского режима. Как отметили в ведомстве, злоумышленник осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного ПО на российские информресурсы, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В городе Белово Кемеровской области задержали россиянина, который в составе украинских кибервойск осуществлял компьютерные атаки на информационные ресурсы РФ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины, в составе которого осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны», — говорится в сообщении.

Как отметили в ФСБ, по адресам проживания и работы фигуранта уголовного дела проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты средства вычислительной техники и связи, получены данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» за противоправную деятельность в форме оказания помощи иностранной организации, направленной против безопасности РФ. Он заключён под стражу. Ему грозит срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

ФСБ задержала в Кузбассе члена украинского киберподразделения

Накануне по подозрению в госизмене задержали гражданина РФ, который передавал на Украину сведения об оборонительных сооружениях Крыма. По данным ФСБ, в марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, мужчина собрал и передал представителю ВСУ сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам.

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Задержание на границе с Казахстаном

На пограничном с Казахстаном автомобильном пункте пропуска Караузек задержаны двое иностранцев, находившихся в международном розыске, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

«Выявлен и задержан гражданин одной из республик Средней Азии, скрывающийся от российских правоохранительных органов. Он подозревается в убийстве и угрозе убийством, краже. Другой иностранец разыскивался за дачу взятки. Задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов», — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что за последние три месяца на КПП через госграницу были выявлены семь иностранных граждан, находившихся в международном и федеральном розысках.

Защита конституционного строя России

Накануне Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности РФ, правительства и руководством силовых ведомств, которое состоялось в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, подчеркнул необходимость принятия мер по защите конституционного строя России.

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«Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твёрдых, своевременных и чётких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия», — заявил президент РФ.

По словам главы государства, события в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Путин подчеркнул, что киевский режим под руководством своих западных покровителей пытается инспирировать погромы в России.

«Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мразь, да и только. По-другому сказать невозможно», — добавил российский лидер.