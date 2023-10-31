ФСБ задержала в Кузбассе участника украинского киберподразделения
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Злоумышленника задержали в городе Белово Кемеровской области. Как утверждает ФСБ, гражданин совершил государственную измену «в форме оказания иной помощи иностранной организации».
Установлено, что мужчина вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины. В частности, он совершал «компьютерные атаки на информационные ресурсы России».
При этом кибератаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктуры страны, сообщила спецслужба.