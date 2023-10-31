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ФСБ задержала в Кузбассе участника украинского киберподразделения

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Кузбассе участника украинского киберподразделения, который причастен к атакам на критическую инфраструктуру России.
ФСБ задержала в Кузбассе участника украинского киберподразделения
  • © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Злоумышленника задержали в городе Белово Кемеровской области. Как утверждает ФСБ, гражданин совершил государственную измену «в форме оказания иной помощи иностранной организации».

Установлено, что мужчина вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины. В частности, он совершал «компьютерные атаки на информационные ресурсы России».

При этом кибератаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктуры страны, сообщила спецслужба.

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