ФСБ задержала в Кузбассе участника украинского киберподразделения

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Кузбассе участника украинского киберподразделения, который причастен к атакам на критическую инфраструктуру России.

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Злоумышленника задержали в городе Белово Кемеровской области. Как утверждает ФСБ, гражданин совершил государственную измену «в форме оказания иной помощи иностранной организации». Установлено, что мужчина вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведки Украины. В частности, он совершал «компьютерные атаки на информационные ресурсы России». При этом кибератаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктуры страны, сообщила спецслужба.