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Кадыров: нельзя идти на поводу у врагов России и призывать к насилию в стране

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя попытки организовать погромы в Махачкале, заявил о недопустимости подобного насилия. Как подчеркнул чеченский лидер, нельзя идти на поводу у врагов России.
Кадыров: нельзя идти на поводу у врагов России и призывать к насилию в стране
  • РИА Новости
  • © Татьяна Барыбина

Он напомнил, что считает массовым террором действия армии Израиля в отношении мирного населения Палестины.

«Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле», — написал Кадыров в Telegram.

Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться, предупредил он.

Кадыров отметил, что попытка подобной провокации была оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике.

30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане. Сейчас МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Оперативная обстановка в Дагестане находится под полным контролем правоохранительных органов.

Как сообщил президент России Владимир Путин, события, которые происходили накануне в Махачкале, инспирированы в том числе через социальные сети с участием Украины и руками агентуры специальных служб Запада.

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