МВД: обстановка в Дагестане находится под контролем правоохранительных органов

Оперативная обстановка в Дагестане находится под полным контролем правоохранительных органов, заявило Министерство внутренних дел России.

«Полиция предупреждает, что все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены», — заявило министерство.

30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане.

Сейчас МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Президент России Владимир Путин заявил, что события, которые происходили накануне в Махачкале, инспирированы в том числе через социальные сети с участием Украины и руками агентуры специальных служб Запада.