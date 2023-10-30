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МВД: обстановка в Дагестане находится под контролем правоохранительных органов

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Оперативная обстановка в Дагестане находится под полным контролем правоохранительных органов, заявило Министерство внутренних дел России.
МВД: обстановка в Дагестане находится под контролем правоохранительных органов
  • Gettyimages.ru
  • © Yaraslau Mikheyeu

«Полиция предупреждает, что все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены», — заявило министерство.

30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане.

Сейчас МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Президент России Владимир Путин заявил, что события, которые происходили накануне в Махачкале, инспирированы в том числе через социальные сети с участием Украины и руками агентуры специальных служб Запада.

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