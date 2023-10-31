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Бизнесмен из Калининграда осуждён за попытку вступить в «Иностранный легион» ВСУ

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Второй западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского за госизмену в виде попытки вступить в «Иностранный легион» ВСУ.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что Гальчевский также призывал в социальных сетях убивать глав военных комиссариатов в России.

По данным агентства, суд также лишил осуждённого права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете в течение двух лет. 

Ранее ФСБ задержала передававшего ВСУ сведения об оборонительных сооружениях Крыма россиянина.

Также на Сахалине иностранца выдворили из России за попытку раскрытия гостайны.

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