Бизнесмен из Калининграда осуждён за попытку вступить в «Иностранный легион» ВСУ

Второй западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского за госизмену в виде попытки вступить в «Иностранный легион» ВСУ.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что Гальчевский также призывал в социальных сетях убивать глав военных комиссариатов в России.

По данным агентства, суд также лишил осуждённого права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете в течение двух лет.

Ранее ФСБ задержала передававшего ВСУ сведения об оборонительных сооружениях Крыма россиянина.

Также на Сахалине иностранца выдворили из России за попытку раскрытия гостайны.