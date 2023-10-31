Бизнесмен из Калининграда осуждён за попытку вступить в «Иностранный легион» ВСУ
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что Гальчевский также призывал в социальных сетях убивать глав военных комиссариатов в России.
По данным агентства, суд также лишил осуждённого права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете в течение двух лет.
Ранее ФСБ задержала передававшего ВСУ сведения об оборонительных сооружениях Крыма россиянина.
Также на Сахалине иностранца выдворили из России за попытку раскрытия гостайны.