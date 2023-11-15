ФСБ: жителя Тюменской области арестовали по делу о госизмене в пользу Украины
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.
По данным следствия, мужчина вёл сбор и передачу ВСУ сведений о военных объектах на территории Тюменской области.
«Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены», — приводит сообщение РИА Новости.
Подозреваемый был арестован.
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