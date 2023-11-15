ФСБ: жителя Тюменской области арестовали по делу о госизмене в пользу Украины

Задержан житель Тюменской области, который по заданию спецслужб Украины собирал и передавал сведения о военных объектах.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.

По данным следствия, мужчина вёл сбор и передачу ВСУ сведений о военных объектах на территории Тюменской области.

«Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены», — приводит сообщение РИА Новости.

Подозреваемый был арестован.

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