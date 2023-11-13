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Суд в Москве арестовал россиянина Прутченкова по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Прутченков по подозрению в государственной измене.
Суд в Москве арестовал россиянина Прутченкова по делу о госизмене
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал в отношении Прутченкова М.А., подозреваемого по ст. 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Вместе с этим не сообщается никаких подробностей дела, так как материалы расследования были засекречены.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Блинов по статье о госизмене.

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