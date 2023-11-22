СК: троих подростков задержали в Тюменской области за диверсии на объектах РЖД
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних... Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Третьего подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России.
Ранее в ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.