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СК: троих подростков задержали в Тюменской области за диверсии на объектах РЖД

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Трое подростков задержаны в Тюменской области по делу о поджоге локомотива и попытках поджога трёх релейных шкафов на железной дороге.
СК: троих подростков задержали в Тюменской области за диверсии на объектах РЖД
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних... Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Третьего подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России.

Ранее в ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.

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