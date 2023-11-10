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ФСБ задержала в ДНР украинца по подозрению в организации заказного убийства

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Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало гражданина Украины по подозрению в организации заказного убийства.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя.

«Оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика по приезде на территорию ДНР», — отметили в ведомстве.

Ранее сотрудники МВД России предотвратили заказное убийство в Ивановской области.

В августе в МВД сообщили о предотвращении заказного убийства супругов на Кубани.

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