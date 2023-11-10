ФСБ задержала в ДНР украинца по подозрению в организации заказного убийства
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя.
«Оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика по приезде на территорию ДНР», — отметили в ведомстве.
Ранее сотрудники МВД России предотвратили заказное убийство в Ивановской области.
В августе в МВД сообщили о предотвращении заказного убийства супругов на Кубани.