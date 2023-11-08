ФСБ задержала причастных к обстрелу гражданской инфраструктуры Донецка
- РИА Новости
По представленным данным, россияне использовали социальные сети и мессенджеры для передачи информации украинским спецслужбам.
Они отправляли фото- и видеоматериалы с подтверждением последствий обстрелов, количества жертв среди мирных жителей и работников экстренных служб, которые участвовали в аварийно-спасательных работах.
Следственные органы дадут процессуальную оценку по данному факту в ближайшее время.
Ранее в ФСБ заявили, что в Бурятии задержан пособник украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ.