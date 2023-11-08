ФСБ задержала причастных к обстрелу гражданской инфраструктуры Донецка

Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали двух российских граждан, которые были причастны к корректировке огня ВСУ по гражданской инфраструктуре Донецка, заявили в спецслужбе.

По представленным данным, россияне использовали социальные сети и мессенджеры для передачи информации украинским спецслужбам.

Они отправляли фото- и видеоматериалы с подтверждением последствий обстрелов, количества жертв среди мирных жителей и работников экстренных служб, которые участвовали в аварийно-спасательных работах.

Следственные органы дадут процессуальную оценку по данному факту в ближайшее время.

Ранее в ФСБ заявили, что в Бурятии задержан пособник украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ.