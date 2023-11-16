RT в Telegram
Подпишись

ФСБ задержала подозреваемую в госизмене сотрудницу ростовского госучреждения

Короткая ссылка
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Ростовской области задержали сотрудницу ростовского госучреждения, подозреваемую в финансировании Вооружённых сил Украины, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
ФСБ задержала подозреваемую в госизмене сотрудницу ростовского госучреждения
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, женщина с мая 2018 года сделала переводы на общую сумму более 330 тыс. рублей на украинские банковские счета, которые используются для финансирования ВСУ.

Уточняется, что средства использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также снабжения подразделений украинской армии.

«В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена)», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить