ФСБ задержала подозреваемую в госизмене сотрудницу ростовского госучреждения
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, женщина с мая 2018 года сделала переводы на общую сумму более 330 тыс. рублей на украинские банковские счета, которые используются для финансирования ВСУ.
Уточняется, что средства использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также снабжения подразделений украинской армии.
«В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена)», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.