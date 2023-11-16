ФСБ задержала подозреваемую в госизмене сотрудницу ростовского госучреждения

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Ростовской области задержали сотрудницу ростовского госучреждения, подозреваемую в финансировании Вооружённых сил Украины, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, женщина с мая 2018 года сделала переводы на общую сумму более 330 тыс. рублей на украинские банковские счета, которые используются для финансирования ВСУ.

Уточняется, что средства использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также снабжения подразделений украинской армии.

«В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена)», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.