Федеральные программы образования и информационная госсистема такси: что изменится в жизни россиян в сентябре

С сентября в российских школах вводятся федеральные основные образовательные программы по всем предметам, предполагающие единый стандарт преподавания. В Минпросвещения уточнили, что школы смогут использовать собственные разработки, но их содержание должно быть не хуже федеральной программы. Наряду с этим 1 сентября вступит в силу ряд изменений в сфере регулирования перевозок на такси, а также начнёт действовать расширенный перечень неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль.

Золотой стандарт знаний

С 1 сентября в российских школах начнут действовать единые федеральные основные образовательные программы по всем предметам. Для этого из законодательства об образовании исключили понятие «примерная программа».

Минпросвещения обновило нормы начального, среднего и основного образования. Вводится единый стандарт преподавания по шести предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности. В начальной школе это русский язык, чтение и окружающий мир.

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что по остальным предметам также утверждены программы образования, при этом школы смогут использовать собственные разработки, но их содержание должно быть не ниже уровня федеральной программы.

Ещё одним важным компонентом единого образовательного пространства Кравцов назвал единые учебники по всем предметам. Требования к их содержанию будет определять Минпросвещения, а права на новые учебники будут принадлежать государству.

«Это ключевой принцип качественного образования. Программы разрабатывались лучшими методистами, образовательными институтами с участием лучших учителей. Это так называемый золотой стандарт знаний», — приводит слова Кравцова «Российская газета».

Министр добавил, что для школ создана единая система воспитательной работы, которая включает в себя церемонии поднятия Государственного флага РФ и исполнения гимна России, а также внеурочные занятия «Разговоры о важном», в рамках которых школьники могут неформально обсудить волнующие их вопросы.

Согласно новым нормам, количество учебных часов по русскому языку и литературе в школах увеличено почти в два раза. А в рамках предмета ОБЖ с 1 сентября станет обязательным модуль обучения начальной военной подготовке.

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Кроме того, с этого учебного года выпускники российских школ снова будут получать серебряные медали, упразднённые в 2014 году, — для этого в аттестате должно быть не более двух оценок «хорошо» при остальных «отлично». За серебряные медали будут начислять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ (как и за золотые).

Наряду с этим с нового учебного года стартует пилотный проект по совершенствованию системы высшего и профессионального образования. Вместо бакалавриата, специалитета и магистратуры устанавливаются базовый и специализированный уровни высшего образования, а аспирантура выделена в отдельный уровень образования.

Участниками пилотного проекта стали Балтийский федеральный университет имени Канта, Московский авиационный институт, НИТУ «МИСиС», Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Дополнительный отпуск для родителей детей с инвалидностью

С 1 сентября вступил в силу закон, позволяющий родителям, опекунам и попечителям детей с инвалидностью объединять и использовать до 24 дней подряд дополнительного оплачиваемого отпуска в течение календарного года.

По действовавшим ранее нормам этим категориям взрослых полагалось в месяц четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня для ухода за детьми (их можно было разделить между родителями по их усмотрению).

«Принятые поправки в Трудовой кодекс позволят родителям выбирать: использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или накапливать их... В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд. То есть семья может комбинировать: например, в течение шести месяцев брать по четыре дня ежемесячно, а за шесть месяцев накопить дни отдыха и воспользоваться 24-дневным перерывом в работе для прохождения реабилитации ребёнком. Оформляется такой единовременный отпуск по аналогии с обычным», — объяснял министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Такси по-новому

С 1 сентября в России вступает в силу ряд изменений, регламентирующих работу такси. В частности, в этот день запустят федеральную государственную информационную систему легкового такси. В каждом регионе страны должны функционировать реестры перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа.

Сведения из этих трёх реестров будут в течение суток поступать в федеральную систему такси. В правительстве РФ ранее отметили, что такое решение позволит повысить эффективность госконтроля в сфере этого вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность.

Водителям такси будет разрешено работать только при отсутствии судимости за ряд преступлений, а также отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, факта повторного лишения прав и наличии трёх и более неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Кроме того, власти российских регионов смогут вводить для водителей такси обязательную аттестацию на знание основных объектов транспортной инфраструктуры. Наряду с этим самозанятым разрешат работать в такси, если они заключат договор со службой заказа.

Помимо прочего, вводится понятие «служба легкового такси», которое выводит агрегаторы подобных услуг в правовое поле. Наряду с этим агрегаторы будут следить за тем, чтобы заказы передавались только квалифицированным водителям, имеющим актуальные права. За нарушение этой нормы будет предусмотрена ответственность.

Правила продажи рецептурных лекарств

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в постановление правительства «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

Как отметили в Минздраве, речь идёт о технических требованиях, которые, по сути, затрагивают алгоритмы работы сотрудников аптечных организаций и не влияют на реальную доступность лекарств для граждан.

Как уточнили в министерстве, требования по внесению в систему рецептов на лекарства, подлежащие предметно-количественному учёту — сильнодействующие, психотропные, наркотические лекарственные препараты, — позволят снизить риск злоупотреблений при их реализации.

В Минздраве подчеркнули, что новые правила не повлекут за собой снижения доступности рецептурных лекарственных препаратов для добросовестных потребителей.

globallookpress.com

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Перечень оснований для запрета эксплуатации ТС

С 1 сентября в список неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, войдут новые пункты.

Под запретом окажутся резина не по сезону (шипованные шины летом, летняя резина зимой или зимняя резина, установленная не на все колёса), неисправность антиблокировочной тормозной системы, нанесение на лобовое стекло и боковые стёкла не предусмотренного изготовителем ТС покрытия, создающего зеркальный эффект.

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Штраф за эти нарушения составит 500 рублей.

Эксперимент по исламскому банкингу

В ряде регионов с 1 сентября стартует эксперимент по так называемому исламскому банкингу. Он будет проходить до 1 сентября 2025 года на территории Башкирии, Дагестана, Татарстана и Чечни.

Как пояснили в Госдуме, участники эксперимента при совершении сделок не смогут устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки. При этом допускается установление выплаты в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения указанных операций.

Наряду с этим участники эксперимента будут не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и с торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Мифы о биометрии

В конце августа в сети начала распространяться информация, что якобы только до 1 сентября можно было отказаться от передачи и использования биометрии (сведений об уникальных биологических и физиологических характеристиках человека, благодаря которым можно установить его личность, например, отпечаток пальца или снимок лица). Причём, по данным СМИ, заявления в МФЦ зачастую пишут те, чьих биометрических данных вообще нет в базе, то есть они их не сдавали.

По закону, собирающие биометрию организации до 30 сентября должны передать данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), о чём клиенты должны быть уведомлены не позднее чем за 30 суток.

При этом человек может в любой момент отказаться от передачи данных, а также оформить запрет на использование биометрической персональной информации.

В личном кабинете на «Госуслугах» уже есть раздел «Биометрия», где пользователь может проверить, какие данные он сдавал и какие согласия оформлял. Там же при желании можно удалить выбранные данные. Однако после этого получить услуги через ЕБС будет нельзя (чтобы возобновить доступ к ним, нужно будет сдать биометрию заново).

Как пояснил специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов, ЕБС должна повысить безопасность собранных биометрических данных.