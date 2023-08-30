За серебряную медаль абитуриентам будут начислять три балла к результатам ЕГЭ

Серебряным медалистам будет начисляться три дополнительных балла к результатам ЕГЭ, золотым — пять баллов, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трёх баллов», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT информацию о том, что в Госдуме одобрили поправку о серебряных медалях для выпускников школ.

Согласно поправкам в закон «Об образовании в Российской Федерации», условия получения медали остаются прежними.