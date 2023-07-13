Сенатор Гумерова: учёба на серебряную медаль — огромный труд

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT информацию о том, в Госдуме одобрили поправку о серебряных медалях для выпускников школ.

«Если вспомним советское время — были золотая и серебряная медали... Если ученик столько лет старательно учился и имеет не более двух «четвёрок», а все остальные — «пятёрки», предполагается медаль второй степени», — рассказал Гумерова.

Она добавила, что учёба на серебряную медаль — огромный труд.

«И, конечно, если бы это учитывалось при поступлении, было бы логично. Поэтому мы искренне надеемся, что поправка будет учтена и уже в ближайшее время этот закон мы проведём через Совет Федерации», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно, что комитет Государственной думы по просвещению одобрил поправку о введении серебряных медалей для выпускников.

Такие медали в случае принятия поправки будут выдавать выпускникам 11-х классов, имеющим не более двух «четвёрок» в аттестате.