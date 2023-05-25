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Депутат Мажуга: серебряные медали в школе — это стимул и повод для гордости

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Анастасия Белоусова
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минпросвещения России Сергея Кравцова о том, что серебряные медали вернут в российские школы со следующего учебного года.
Депутат Мажуга: серебряные медали в школе — это стимул и повод для гордости
  • © РИА Новости / Михаил Мордасов

По словам депутата, возвращение медалей — это очень правильная и важная инициатива.

«На самом деле даже немножко обидно, что она в какой-то момент была убрана. Серебряные медали, золотые медали, которые выдаются учащимся школ, — это стимул и повод для гордости», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Кравцов сообщил, что серебряные медали вернут в российские школы со следующего учебного года.

Также Минпросвещения предложило закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников.

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