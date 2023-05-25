Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава Минпросвещения Кравцов: серебряные медали вернут в школы со следующего учебного года

Короткая ссылка
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что серебряные медали вернут в российские школы со следующего учебного года.
Глава Минпросвещения Кравцов: серебряные медали вернут в школы со следующего учебного года
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Мы со следующего учебного года вернём серебряные медали», — цитирует Кравцова ТАСС.

В марте Министерство просвещения России концептуально поддержало идею ношения значков в школах.

Дизайн ведомство планирует проработать совместно с «Движением первых».

Также Минпросвещения предложило закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить