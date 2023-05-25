Глава Минпросвещения Кравцов: серебряные медали вернут в школы со следующего учебного года
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
«Мы со следующего учебного года вернём серебряные медали», — цитирует Кравцова ТАСС.
В марте Министерство просвещения России концептуально поддержало идею ношения значков в школах.
Дизайн ведомство планирует проработать совместно с «Движением первых».
Также Минпросвещения предложило закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников.