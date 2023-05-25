Глава Минпросвещения Кравцов: серебряные медали вернут в школы со следующего учебного года

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что серебряные медали вернут в российские школы со следующего учебного года.

РИА Новости

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. «Мы со следующего учебного года вернём серебряные медали», — цитирует Кравцова ТАСС. В марте Министерство просвещения России концептуально поддержало идею ношения значков в школах. Дизайн ведомство планирует проработать совместно с «Движением первых». Также Минпросвещения предложило закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников.