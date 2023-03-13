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Минпросвещения России поддержало идею ношения патриотических значков в школах

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Министерство просвещения России концептуально поддержало идею введения ношения значков в школах. Дизайн ведомство планирует проработать совместно с «Движением первых».
Минпросвещения России поддержало идею ношения патриотических значков в школах
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

Как пишет РИА Новости, данная информация содержится в ответе Минпросвещения на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой.

Ранее она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность введения ношения патриотических значков как элемента школьной формы.

В начале марта Минпросвещения России предложило закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников.

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