Замглавы Минпросвещения: школы предлагается обязать закрепить требования к школьной форме
- РИА Новости
Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Корнеев.
«Мы предлагаем выступить с инициативой закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде», — цитирует его ТАСС.
Корнеев пояснил, что в настоящее время это является правом школ, им воспользовались 37 российских регионов.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября.