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Замглавы Минпросвещения: школы предлагается обязать закрепить требования к школьной форме

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Минпросвещения России предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников.
Замглавы Минпросвещения: школы предлагается обязать закрепить требования к школьной форме
  • РИА Новости

Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Корнеев.

«Мы предлагаем выступить с инициативой закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде», — цитирует его ТАСС.

Корнеев пояснил, что в настоящее время это является правом школ, им воспользовались 37 российских регионов.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября.

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