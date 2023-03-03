Замглавы Минпросвещения: школы предлагается обязать закрепить требования к школьной форме

Минпросвещения России предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников.

Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Корнеев.

«Мы предлагаем выступить с инициативой закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде», — цитирует его ТАСС.

Корнеев пояснил, что в настоящее время это является правом школ, им воспользовались 37 российских регионов.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября.