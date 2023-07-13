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Комитет Госдумы одобрил поправку о серебряных медалях для выпускников школ

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Комитет Государственной думы по просвещению одобрил поправку о введении серебряных медалей для выпускников.
Комитет Госдумы одобрил поправку о серебряных медалях для выпускников школ
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

Такие медали в случае принятия поправки будут выдавать выпускникам 11-х классов, имеющим не более двух «четвёрок» в аттестате.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что серебряные медали вернут в российские школы со следующего учебного года.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT заявил, что серебряные медали в школе — это стимул и повод для гордости.

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