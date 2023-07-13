Комитет Госдумы одобрил поправку о серебряных медалях для выпускников школ
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
Такие медали в случае принятия поправки будут выдавать выпускникам 11-х классов, имеющим не более двух «четвёрок» в аттестате.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что серебряные медали вернут в российские школы со следующего учебного года.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT заявил, что серебряные медали в школе — это стимул и повод для гордости.