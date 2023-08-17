Глава Минпросвещения Кравцов: в колледжах России начнут обучать управлению БПЛА

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в колледжах начнут обучать управлению БПЛА.

Кравцов рассказал, что Минпросвещения утвердило перечень профессий, по которым ведётся обучение в колледжах.

«В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлётной массой 30 кг и менее», — цитирует его ТАСС.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки России заявили, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов для этой отрасли в вузах.