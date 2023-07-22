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Минобрнауки: проблема с кадрами в отрасли БАС будет решена через подготовку студентов

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В пресс-службе Минобрнауки России заявили, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов для этой отрасли в вузах.
Минобрнауки: проблема с кадрами в отрасли БАС будет решена через подготовку студентов
  • РИА Новости

«С учётом запланированной работы в части подготовки кадров в вузах будет полностью закрыта проблема кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем», — цитирует заявление министерства РИА Новости.

Ведомство отметило, что ведущаяся работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.

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