Минобрнауки: проблема с кадрами в отрасли БАС будет решена через подготовку студентов

В пресс-службе Минобрнауки России заявили, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов для этой отрасли в вузах.

«С учётом запланированной работы в части подготовки кадров в вузах будет полностью закрыта проблема кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем», — цитирует заявление министерства РИА Новости.

Ведомство отметило, что ведущаяся работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.