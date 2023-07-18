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Российские учёные работают над системой зарядки БПЛА в воздухе

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В Саратовском государственном техническом университете имени Ю.А. Гагарина работают над разработкой системы беспроводной передачи электроэнергии. Её можно будет использовать для подзарядки беспилотников прямо в полёте.
Российские учёные работают над системой зарядки БПЛА в воздухе
  • Gettyimages.ru
  • © homydesign

Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки.

Система представляет собой плоские электромагнитные катушки — передающую и принимающую.

«Если в качестве передающей катушки использовать один из проводов высоковольтной ЛЭП, может получиться большая область, в которой воздушные беспилотники с принимающей катушкой могут заряжаться, не подключаясь к сети напрямую», — прокомментировал ведущий разработчик проекта профессор кафедры «Электроэнергетика и электротехника» СГТУ, доктор технических наук Борис Сивяков.

По его словам, дроны самолётного типа смогут заряжаться, планируя вдоль ЛЭП, а беспилотники вертолётного типа — садясь на провода.

Пока разработка получила только теоретическое обоснование. Сроки создания рабочего образца не уточняются.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.

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