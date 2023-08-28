Узнать больше

Автоэксперт Киреенко назвал причины появления запаха бензина в салоне машины

Короткая ссылка
Автомобильный эксперт, владелец автосервиса Николай Киреенко назвал причины, вследствие которых в салоне машины может появляться выраженный запах бензина.
Автоэксперт Киреенко назвал причины появления запаха бензина в салоне машины
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Появление такого запаха — не только неприятный, но и небезопасный симптом, отметил специалист в разговоре с Тульской службой новостей.

По его словам, основные причины этого — негерметичность топливной магистрали или трубки залива топлива в бак. Чаще всего из строя выходит прокладка на крышке топливного бака на бензонасосе.

Помимо этого, запах бензина может проникать в салон из-за негерметичности уплотнения форсунок на блоке двигателя.

«При такой неисправности существует вероятность воспламенения моторного отсека из-за утечки топлива. Правда, шанс этого невелик», — отметил Киреенко.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить