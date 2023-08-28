Автоэксперт Киреенко назвал причины появления запаха бензина в салоне машины

Автомобильный эксперт, владелец автосервиса Николай Киреенко назвал причины, вследствие которых в салоне машины может появляться выраженный запах бензина.

Появление такого запаха — не только неприятный, но и небезопасный симптом, отметил специалист в разговоре с Тульской службой новостей.

По его словам, основные причины этого — негерметичность топливной магистрали или трубки залива топлива в бак. Чаще всего из строя выходит прокладка на крышке топливного бака на бензонасосе.

Помимо этого, запах бензина может проникать в салон из-за негерметичности уплотнения форсунок на блоке двигателя.

«При такой неисправности существует вероятность воспламенения моторного отсека из-за утечки топлива. Правда, шанс этого невелик», — отметил Киреенко.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности автомобиля нужно дополнять заводскую противоугонную систему.