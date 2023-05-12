Возможности роста: Путин подписал указ о запуске проекта по совершенствованию системы высшего образования

Владимир Путин подписал указ о запуске с 2023/24 учебного года пилотного проекта, нацеленного на совершенствование системы высшего и профессионального образования в России. Участниками инициативы станут шесть вузов: калининградский БФУ имени Канта, столичные МАИ, МИСиС и МПГУ, Санкт-Петербургский горный и Томский государственный университеты. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, в рамках нового подхода вузы смогут работать со своими программами и корректировать сроки обучения в зависимости от потребностей работодателя.

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023—2026 учебных годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования — «в целях содействия совершенствованию системы высшего образования, подготовки квалифицированных кадров для обеспечения долгосрочных потребностей отраслей экономики и социальной сферы». В пятницу, 12 мая, документ был опубликован на портале правовой информации.

Из утверждённых положений следует, что в рамках проекта будут установлены два уровня высшего образования: базовый (со сроком освоения программ от четырёх до шести лет) и специализированный (от одного до трёх лет). Ко второму будут отнесены программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. Аспирантура, согласно документу, выделена в отдельный уровень профессионального образования.

Как пояснили в Минобрнауки РФ, цель пилотного проекта заключается в том, чтобы посмотреть, как те или иные элементы новой национальной системы высшего образования будут восприняты его участниками и каких результатов получится добиться в рамках инициативы.

«Сегодня определено шесть университетов, и уже начиная с этого года они в рамках нового подхода будут организовывать приём на обучение. Это даст возможность вузам работать со своими программами и рассмотреть сроки обучения, корректируя их в зависимости от потребностей работодателя», — пояснил глава ведомства Валерий Фальков.

Участниками пилотного проекта станут Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Московский авиационный институт (НИУ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Документ предписывает вузам, участвующим в инициативе, разработать и утвердить до 30 июня 2023 года стандарты и требования по новым уровням образования, а также соответствующие программы высшего образования и аспирантуры.

С 2023/24 учебного года наряду с приёмом на обучение по программам, предусмотренным ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 2012 года, должен стартовать приём по программам базового, специализированного высшего образования и аспирантуры — в пределах квоты мест, установленных участникам проекта.

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В документе уточняется, что на обучающихся по новым программам распространяются все права, социальные гарантии, обязанности и ответственность, предусмотренные для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

По словам Валерия Фалькова, уже обучающиеся студенты и те, кто поступает в вузы в этом году, получат дополнительные возможности и не столкнутся со сложностями в рамках новой инициативы. Министр добавил, что ведомство прорабатывает варианты информирования об отличиях, которые могут появиться в правилах поступления.

«Могу заверить, что никаких кардинальных отличий с точки зрения ЕГЭ или других принципиальных моментов в этом случае не будет. И конечно, это будут дополнительные возможности для абитуриентов», — заверил Фальков.

Он напомнил, что работа по тестированию новой национальной модели высшего образования ведётся в соответствии с перечнем поручений, данных главой государства в февральском послании Федеральному собранию.

Тогда президент высказался в поддержку идеи возвращения к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком обучения от четырёх до шести лет. При этом, как отметил Путин, даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы, разные по сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

Он добавил, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то образование можно продолжить в магистратуре или ординатуре, а аспирантура должна быть выделена в отдельный уровень профессионального образования, задача которого заключается в подготовке кадров для научной и преподавательской деятельности.

Президент подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным и проработанным до мелочей.

«У молодёжи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю ещё раз: возможности, а не проблемы», — заявил тогда Путин.

Комментируя запуск пилотного проекта, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что речь идёт об очень долгожданных мерах. В беседе с RT сенатор напомнила, что в послании президента чётко было сказано, что Россия должна создать свою, суверенную систему образования.

«Очень много, особенно представители бизнеса, реального сектора экономики, особенно технических направлений, говорили о том, как сегодня недостаточен уровень компетенции, подготовки инженерных кадров, технических специальностей, что четырёх лет бакалавриата явно недостаточно для качественной подготовки специалистов», — объяснила Гумерова.

«Очень важно, чтобы мы учли плюсы и минусы (которые будут выявлены в рамках пилотного проекта. — RT), чтобы, когда повсеместно, на территории всей страны, будут проецироваться эти подходы, система работала очень чётко», — подчеркнула сенатор.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга положительно оценил запуск инициативы и отметил важность возвращения аспирантуры к подготовке научных кадров.

«Какое-то время она находилась чисто в образовании, и акцент смещался в сторону образовательного трека. А нам надо, чтобы аспиранты занимались наукой. Это наши будущие научные кадры, — сказал он в разговоре с RT. — Второе нововведение: очень важно, что можно пойти в магистратуру после базового уровня, но, по моему мнению, такая возможность должна быть реализована, когда человек заканчивает базовый уровень, работает и понимает, что ему чего-то не хватает, — и идёт в магистратуру на бюджет. Специально отточить свои знания, погрузиться в профессию».

По словам депутата, в рамках пилотного проекта выбраны ведущие вузы, которые имеют хорошие компетенции в области науки и технологии.