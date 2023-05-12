Путин поручил до 30 июня разработать стандарты новой системы высшего образования

Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования.

«Участникам пилотного проекта разработать и утвердить до 30 июня 2023 года образовательные стандарты и требования образования по уровням образования, установленным подпунктами «а» и «б» пункта 2 настоящего Указа», — говорится в тексте указа на официальном портале правовой информации.

Также поручено разработать соответствующие программы высшего образования и аспирантуры.

В феврале Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием.

Путин отметил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.