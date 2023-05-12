Подписан указ о реализации проекта по изменению уровней профессионального образования
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Проект предусматривает введение базового высшего (сроком от четырёх до шести лет) и специализированного высшего образования (от года до трёх лет).
Реализация пилотного проекта будет идти на базе Балтийского федерального университета, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургского горного и Томского государственного университетов.
В феврале Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием.
Путин отметил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.