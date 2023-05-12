Подписан указ о реализации проекта по изменению уровней профессионального образования

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект предусматривает введение базового высшего (сроком от четырёх до шести лет) и специализированного высшего образования (от года до трёх лет).

Реализация пилотного проекта будет идти на базе Балтийского федерального университета, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургского горного и Томского государственного университетов.

В феврале Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием.

Путин отметил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.