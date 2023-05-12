Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Подписан указ о реализации проекта по изменению уровней профессионального образования

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в России.
Подписан указ о реализации проекта по изменению уровней профессионального образования
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект предусматривает введение базового высшего (сроком от четырёх до шести лет) и специализированного высшего образования (от года до трёх лет).

Реализация пилотного проекта будет идти на базе Балтийского федерального университета, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургского горного и Томского государственного университетов.

В феврале Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием.

Путин отметил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить