Путин заявил, что переход на новую систему обучения в ВУЗах должен быть плавным
- РИА Новости
«Хочу подчеркнуть: переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда и так далее», — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Он отметил, что необходимо всё продумать и проработать до мелочей.
Ранее Путин предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием.
RT ведёт прямую трансляцию.