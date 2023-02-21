Президент России Владимир Путин заявил, что переход на новую систему обучения в ВУЗах должен быть плавным.

«Хочу подчеркнуть: переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда и так далее», — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Он отметил, что необходимо всё продумать и проработать до мелочей.

Ранее Путин предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием.

RT ведёт прямую трансляцию.