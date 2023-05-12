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Минобрнауки: базового образования должно быть достаточно для полноценной карьеры

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Базового высшего образования должно быть достаточно для полноценной карьеры.
Минобрнауки: базового образования должно быть достаточно для полноценной карьеры
  • РИА Новости

Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Базовое основное высшее образование должно быть достаточным для того, чтобы сделать карьеру в жизни, даже если тебе нет необходимости дальше свои знания углублять», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий обязать студентов-бюджетников отработать три года по распределению или оплатить обучение.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении количества бюджетных мест по программам магистратуры.

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