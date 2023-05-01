В Госдуму внесли законопроект о трёхлетней отработке студентами-бюджетниками

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий обязать студентов-бюджетников отработать три года по распределению или оплатить обучение.

«По окончании обучения выпускники... получившие образование за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежат трудоустройству путём их распределения по полученной квалификации», — говорится в тексте документа, размещённого на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Соответствующие изменения предлагается внести в ФЗ «Об образовании в России».

Законодатели предлагают систему, согласно которой не позднее четырёх месяцев до окончания обучения спецкомиссия будет выбирать будущее место работы выпускников.

В Уральском федеральном университете (УрФУ) ранее заявили об увеличении числа бюджетных мест на 2023 год.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении количества бюджетных мест по программам магистратуры.