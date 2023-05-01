В Госдуму внесли законопроект о трёхлетней отработке студентами-бюджетниками
«По окончании обучения выпускники... получившие образование за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежат трудоустройству путём их распределения по полученной квалификации», — говорится в тексте документа, размещённого на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Соответствующие изменения предлагается внести в ФЗ «Об образовании в России».
Законодатели предлагают систему, согласно которой не позднее четырёх месяцев до окончания обучения спецкомиссия будет выбирать будущее место работы выпускников.
В Уральском федеральном университете (УрФУ) ранее заявили об увеличении числа бюджетных мест на 2023 год.
В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении количества бюджетных мест по программам магистратуры.