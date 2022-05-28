Путин подписал закон об увеличении количества бюджетных мест в магистратуре

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении количества бюджетных мест по программам магистратуры.
Путин подписал закон об увеличении количества бюджетных мест в магистратуре
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, правительство России наделяется полномочиями принимать решения по вопросу установления «контрольных цифр приёма на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры».

Ранее кабмин одобрил увеличение количества бюджетных мест по программам магистратуры.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в вузах России выделят дополнительные 30 тыс. бюджетных мест для абитуриентов магистратуры.

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