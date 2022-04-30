Кабмин России одобрил увеличение количества бюджетных мест в магистратуре
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Об этом сообщается на сайте кабмина.
Законопроект предусматривает введение дополнительных контрольных цифр приёма на обучение в магистратуре за счёт средств из федерального бюджета.
Минобрнауки России рекомендуется распределять их по образовательным организациям без проведения конкурса.
Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в вузах России выделят дополнительные 30 тыс. бюджетных мест для абитуриентов магистратуры.