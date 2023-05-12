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Сенатор Гумерова назвала долгожданным проект по изменению уровней образования в России

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Ангелина Шурпина
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT подписание президентом Владимиром Путиным указа о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в России.
Сенатор Гумерова назвала долгожданным проект по изменению уровней образования в России
  • РИА Новости

По словам сенатора, это «очень долгожданный указ».

Она напомнила, что в послании президента чётко было сказано, что «мы должны создать свою, суверенную систему образования», а отдельное внимание было уделено вопросам высшей школы.

«Очень много, особенно представители бизнеса, реального сектора экономики, особенно технических направлений, говорили о том, как сегодня недостаточен уровень компетенции, подготовки инженерных кадров, технических специальностей, что четыре года бакалавриата явно недостаточно для качественной подготовки специалистов», — объяснила Гумерова.

Собеседница RT отметила, что в указе президента «очень чётко определены уровни образования, срок базового высшего образования и перечень университетов, которые будут участвовать в пилотном проекте».

«Очень важно, чтобы мы учли плюсы и минусы, чтобы, когда повсеместно, на территории всей страны, будут проецироваться эти подходы, система работала очень чётко», — заключила Гумерова.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в России.

Проект предусматривает введение базового высшего (сроком от четырёх до шести лет) и специализированного высшего образования (от года до трёх лет).

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