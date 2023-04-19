Фальков анонсировал переработку перечней специальностей высшего образования

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков анонсировал в ближайшее время переработку перечней специальностей высшего образования.

Он отметил, что действующий список утвердили в 2012 году.

«Этот перечень должен был бы уступить в 2024 году. Сейчас очевидно, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования, они будут переработаны нами вместе с вами в самое ближайшее время и с рынком труда», — цитирует его РИА Новости.

В 2022 году депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать проверку перечня специальностей высшего образования.

По его мнению, некоторые направления можно перевести в разряд среднего профессионального звена.

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко выразила мнение, что абитуриенту, который хорошо учился в школе, не составит труда поступить в высшее учебное заведение.