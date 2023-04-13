Депутат Пилипенко посоветовала абитуриентам не зацикливаться на одной группе специальностей
- РИА Новости
«Если у человека хорошие баллы ЕГЭ, он всегда сможет поступить. Просто не надо зацикливаться на одном направлении или на одной группе специальностей. Можно поступать по пяти направлениям в каждом из пяти вузов, итого у абитуриента 25 вариантов выбора», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, лучше поступать туда, где много бюджетных мест.
Пилипенко также посоветовала готовиться к профильному экзамену с осени, проходить школьные тестовые мероприятия.
«Правила сдачи ЕГЭ публикуют уже в октябре, тогда же становится известно и количество бюджетных мест, а запись на ЕГЭ заканчивается в феврале», — напомнила она.
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