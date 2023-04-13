Депутат Пилипенко посоветовала абитуриентам не зацикливаться на одной группе специальностей

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Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко выразила мнение, что абитуриенту, который хорошо учился в школе, не составит труда поступить в высшее учебное заведение.
Депутат Пилипенко посоветовала абитуриентам не зацикливаться на одной группе специальностей
  • РИА Новости

«Если у человека хорошие баллы ЕГЭ, он всегда сможет поступить. Просто не надо зацикливаться на одном направлении или на одной группе специальностей. Можно поступать по пяти направлениям в каждом из пяти вузов, итого у абитуриента 25 вариантов выбора», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, лучше поступать туда, где много бюджетных мест.

Пилипенко также посоветовала готовиться к профильному экзамену с осени, проходить школьные тестовые мероприятия.

«Правила сдачи ЕГЭ публикуют уже в октябре, тогда же становится известно и количество бюджетных мест, а запись на ЕГЭ заканчивается в феврале», — напомнила она.

Ранее методист онлайн-школы Skysmart Максим Франштейн в беседе с ФАН рассказал о полезных навыках, которые формируются у человека благодаря творческим занятиям.

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