В ГД призвали расширить перечень профессий среднего профессионального образования

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать проверку перечня специальностей высшего образования. По его мнению, некоторые направления можно перевести в разряд среднего профессионального звена. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.

Как объяснил парламентарий, в стране наблюдается профицит людей с высшим образованием и одновременный дефицит специалистов среднего профессионального звена.

«При внимательном изучении сферы высшего образования складывается впечатление, что некоторые предлагаемые специальности не дотягивают до академических стандартов», — рассказал Милонов.

По его словам, например, такие профессии, как специалист индустрии гостеприимства, менеджер сферы торговли, могут быть освоены в рамках среднего профессионального уровня обучения.

«В данной связи прошу Вас оценить возможность проведения аудита номенклатуры специальностей и направлений высшей школы нашей страны на предмет «понижения» части специальностей до среднего профессионального звена», — говорится в тексте обращения.

Депутат выразил мнение, что данная мера «укрепит» систему высшего образования, а также послужит «восстановлению престижа и востребованности» профессионального среднего образования за счёт появления новых специальностей и направлений.

Ранее Милонов предложил ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы, а также за действия сексуального характера в публичных местах.