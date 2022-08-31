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В ГД призвали расширить перечень профессий среднего профессионального образования

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать проверку перечня специальностей высшего образования. По его мнению, некоторые направления можно перевести в разряд среднего профессионального звена. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.
В ГД призвали расширить перечень профессий среднего профессионального образования
  • РИА Новости

Как объяснил парламентарий, в стране наблюдается профицит людей с высшим образованием и одновременный дефицит специалистов среднего профессионального звена.

«При внимательном изучении сферы высшего образования складывается впечатление, что некоторые предлагаемые специальности не дотягивают до академических стандартов», — рассказал Милонов.

По его словам, например, такие профессии, как специалист индустрии гостеприимства, менеджер сферы торговли, могут быть освоены в рамках среднего профессионального уровня обучения.

«В данной связи прошу Вас оценить возможность проведения аудита номенклатуры специальностей и направлений высшей школы нашей страны на предмет «понижения» части специальностей до среднего профессионального звена», — говорится в тексте обращения.

Депутат выразил мнение, что данная мера «укрепит» систему высшего образования, а также послужит «восстановлению престижа и востребованности» профессионального среднего образования за счёт появления новых специальностей и направлений.

Ранее Милонов предложил ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы, а также за действия сексуального характера в публичных местах. 

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