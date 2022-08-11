В ГД призвали ужесточить наказание за действия сексуального характера на людях

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы, а также за действия сексуального характера в публичных местах. Копия обращения на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

Как пояснил парламентарий, в последнее время в российских регионах фиксируются «вопиющие случаи непотребного поведения ряда отдыхающих граждан».

«То ли от жары, то ли от острого дефицита воспитания и нравственности граждане предаются плотским утехам в публичных местах — на глазах прохожих и детей», — рассказал собеседник RT.

Кроме того, по словам Милонова, к нему обращаются россияне с жалобами на «негативную деятельность» нудистских сообществ на береговых линиях озёр, рек и морей.

Как он подчеркнул, подобные действия «одинаково негативно влияют на общественную нравственность и мораль», что приводит к снижению уровня культуры и взаимоуважения в стране.

Так, депутат предложил ввести отдельный пункт в статью о хулиганстве, который будет предполагать больший штраф конкретно за действия сексуального характера на публике.

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность проведения специального рейда на всех объектах прибрежного отдыха с целью недопущения появлений оскорбления общественной морали. Помимо этого, прошу вас рассмотреть ужесточение наказания за намеренную демонстрацию наготы и действий сексуального характера в публичных и общественных местах», — говорится в обращении.

Ранее полиция Севастополя организовала проверку после появления в сети видео с непристойными действиями участников вечеринки, прошедшей в одном из ночных клубов в центре города.