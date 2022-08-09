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В Севастополе начали проверку после непристойных действий мужчины и девушки в ночном клубе

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Полиция Севастополя организовала проверку после появления в сети видео с непристойными действиями участников вечеринки, прошедшей в одном из ночных клубов в центре города.
В Севастополе начали проверку после непристойных действий мужчины и девушки в ночном клубе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

Как указывает издание, ранее в сети появилось видео, где парень и девушка совершали действия сексуального характера на барной стойке на глазах у посетителей.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что уже устанавливают личности участников произошедшего и дадут правовую оценку их действиям.

Ранее суд в Сочи арестовал на девять суток 40-летнего местного жителя за секс в общественном месте.

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