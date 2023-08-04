Путин подписал закон об эксперименте по исламскому банкингу в четырёх регионах России

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает проведение эксперимента по исламскому банкингу в четырёх регионах России.

Закон опубликован на портале правовой информации.

Эксперимент будет проведён на территории Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана с 1 сентября 2023 года по сентябрь 2025-го.

ЦБ будет определять порядок уведомления клиентов участника эксперимента о его деятельности.

Участникам эксперимента будет запрещено финансировать производство и торговлю табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и игорный бизнес.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на директора группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимура Искандарова, исламский банкинг является экосистемой, которая включает помимо банков специализированный страховой рынок (такафул), а также рынок инструментов исламского финансирования (сукук).