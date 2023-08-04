Узнать больше

Путин подписал закон об эксперименте по исламскому банкингу в четырёх регионах России

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает проведение эксперимента по исламскому банкингу в четырёх регионах России.
Путин подписал закон об эксперименте по исламскому банкингу в четырёх регионах России
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Закон опубликован на портале правовой информации.

Эксперимент будет проведён на территории Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана с 1 сентября 2023 года по сентябрь 2025-го.

ЦБ будет определять порядок уведомления клиентов участника эксперимента о его деятельности.

Участникам эксперимента будет запрещено финансировать производство и торговлю табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и игорный бизнес.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на директора группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимура Искандарова, исламский банкинг является экосистемой, которая включает помимо банков специализированный страховой рынок (такафул), а также рынок инструментов исламского финансирования (сукук).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить