Исследование: 17% россиян не пользуются услугами такси

Согласно новому исследованию, 28% россиян не очень любят пользоваться такси и ездят, если только очень сильно опаздывают. По словам 17% респондентов, они берут такси, если нужно добраться до аэропорта или вокзала с тяжёлыми сумками.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как утверждают 9% участников опроса, они вызывают такси, если сильно устают или из-за плохой погоды.

Ещё 17% опрошенных заявили, что вообще не пользуются услугами такси.

Кроме того, 18% россиян сообщили, что регулярно пользуются таким сервисом — несколько раз в месяц, а 7% ездят на такси несколько раз в неделю.

По утверждению 4% опрошенных, они передвигаются исключительно на такси.

Исследование проходило в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участниками стали 8,1 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось, что стоимость поездки на такси в России впервые за последние десять лет приблизилась к 33 рублям за 1 км.