Исследование: 17% россиян не пользуются услугами такси
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как утверждают 9% участников опроса, они вызывают такси, если сильно устают или из-за плохой погоды.
Ещё 17% опрошенных заявили, что вообще не пользуются услугами такси.
Кроме того, 18% россиян сообщили, что регулярно пользуются таким сервисом — несколько раз в месяц, а 7% ездят на такси несколько раз в неделю.
По утверждению 4% опрошенных, они передвигаются исключительно на такси.
Исследование проходило в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участниками стали 8,1 тыс. пользователей.
Ранее сообщалось, что стоимость поездки на такси в России впервые за последние десять лет приблизилась к 33 рублям за 1 км.