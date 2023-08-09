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РБК: цены на такси в России приблизились к 33 рублям за 1 километр

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Стоимость поездки на такси в России впервые за последние десять лет приблизилась к 33 рублям за 1 км. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
РБК: цены на такси в России приблизились к 33 рублям за 1 километр
  • РИА Новости

Как пишет издание, в июне текущего года цена поездки составила 32,53 рубля в расчёте за 1 км пути.

По словам пресс-секретаря сервиса «Максим» Павла Стенникова, подорожание поездки на такси связано с ростом цен на автомобили и их обслуживание в России на фоне антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Минтранс Подмосковья выдал 26 тыс. разрешений на работу такси с начала текущего года. Каждый день выдаётся свыше 200 соответствующих документов.

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