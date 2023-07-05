Авиация, ПВО и РЭБ: в Сирии стартовали совместные военные учения России и САР

5 июля в Сирии начались российско-сирийские военные учения. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон. Отмечается, что манёвры продлятся шесть суток. В ходе тренировок будут отрабатываться совместные действия авиации, средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Подобные учения Москва и Дамаск проводят регулярно. По словам аналитиков, благодаря усилиям РФ в последние годы в урегулировании кризиса в САР был достигнут значительный прогресс. Однако российским и сирийским военным необходимо быть готовыми совместно отражать нападения противника, так как в Сирии сохраняется угроза дестабилизации, полагают эксперты.

В Сирии начались совместные военные учения вооружённых сил России и САР. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«С 5 июля на территории Сирии начинаются совместные российско-сирийские учения, которые продлятся шесть суток», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что в ходе учений будет проведена «отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения».

Подобные тренировки российские и сирийские военные проводят регулярно. Так, в апреле этого года подразделения сирийского спецназа и экипажи ВКС РФ в ходе учений в провинции Хама провели наступательную операцию на позиции условных террористов.

В рамках манёвров экипажи Су-24 ВКС РФ совместно с сирийской артиллерией нанесли удары по критически важным объектам условного противника, после чего была осуществлена высадка воздушного десанта 25-й дивизии спецназначения «Тигры» ВС САР в зону операции.

Сирийские и российские военные на учениях в октябре 2022 года

AFP

© SANA

Летом 2022 года в САР прошли российско-сирийские авиационные учения, во время которых экипажи ВКС России и ВВС Сирии отразили нападение условного противника.

От России в учениях принимали участие фронтовой бомбардировщик Су-24М, фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребители Су-35С. ВВС Сирии, в свою очередь, были представлены истребителями МИГ-23МЛ и МИГ-29.

Учения в САР проводятся и для санитарных подразделений. Так, в декабре 2021 года военврачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) российской группировки войск в Сирии провели тренировки по приёму условно раненых в северо-восточном сирийском населённом пункте Эль-Камышлы.

Помимо этого, ВС РФ осуществляют подготовку сирийских военных. Так, в апреле 2022 года российские специалисты провели комплексные занятия для сирийских инженерных подразделений. Отрабатывалось, в частности, использование установки разминирования Ур-83П.

«Удалось сохранить государственность»

Напомним, осенью 2015 года Россия по просьбе правительства Сирии начала военную операцию в САР. Её целью была названа борьба с террористическими группировками, которые к тому моменту контролировали большую часть территории арабской республики. Законное правительство Сирии удерживало лишь прибрежную зону и районы вокруг Дамаска. При этом бои с боевиками велись уже в пригородах столицы.

В ходе спецоперации ВКС РФ задействовали штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27, Су-30СМ, Су-35, стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, а также вертолёты Ми-8, Ми-28Н, Ми-24П и Ка-52.

Удары по террористам наносили и корабли ВМФ РФ с помощью крылатых ракет «Калибр».

Российский пилот готовится к вылету с авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия на истребителе Су-35С

РИА Новости

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Кроме того, к выполнению боевых задач в Сирии были привлечены Силы специальных операций (ССО). Как отмечали в Минобороны РФ, «одной из основных задач, возложенных на военнослужащих ССО» было проведение «разведывательно-поисковых действий по обнаружению замаскированных пунктов управления, скоплений живой силы и техники террористов».

Помимо уничтожения террористов и поддержки сирийских вооружённых сил, перед российскими военными стояла задача наладить координацию между всеми вооружёнными формированиями, воевавшими на стороне правительства САР, пишет еженедельник «Звезда». Эта задача была решена за счёт создания осенью 2015 года системы управления, в которую были интегрированы все союзные Дамаску силы.

Много внимания ВС РФ уделяли оказанию гуманитарной помощи сирийскому населению и проведению разминирования освобождённых от боевиков территорий.

В конце 2017 года российское руководство заявило о завершении операции в Сирии, а 18 декабря 2018-го министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о выводе основной группировки ВС РФ из республики. При этом в САР продолжили функционировать российские базы в Хмеймиме и Тартусе, численный состав которых был сокращён до установленного штата.

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Как отмечают аналитики, результатом проведения операции ВС РФ в Сирии стал разгром террористических группировок, в том числе ИГ*. Как сообщил в 2018 году Сергей Шойгу, от бандформирований было освобождено 96% территории страны.

В 2020 году министр обороны сообщил, что в результате ударов ВКС России было уничтожено более 133 тыс. объектов террористов, в том числе заводы по незаконной переработке нефти, а также ликвидированы 865 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков, 4,5 тыс. из которых были выходцами из России и стран СНГ.

При этом оружие было не единственным средством урегулирования ситуации в Сирии. Например, весной и летом 2018 года благодаря усилиям Центра по примирению враждующих сторон удалось без применения силы вернуть под контроль сирийской правительственной армии пригороды Дамаска, восточной Гуты, восточного Каламуна и Ярмука, северных районов провинции Хомс, а также провинции Эс-Сувайда, Даръа и Эль-Кунейтра.

Результатом российских усилий по урегулированию конфликта в САР стала также постепенная нормализация отношений САР с ближневосточными государствами, некоторые из которых, по словам экспертов, в сирийском конфликте поддерживали воевавшие с правительством группировки.

Так, в мае 2023 года министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в данную организацию. Членство Дамаска в ней было приостановлено в 2011 году.

В 2023 году президент Сирии Башар Асад посетил Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В апреле этого года СМИ также сообщили, что власти САР и Египта начали предварительные переговоры о полном восстановлении дипотношений, которые были разорваны более десяти лет назад.

Кроме того, в мае этого года в Москве прошла встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции. По словам экспертов, эти переговоры открыли путь к нормализации отношений Дамаска с Анкарой, которая является одной из основных сторон конфликта в САР.

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, Россия внесла решающий вклад в стабилизацию ситуации в Сирии.

«Без участия России правительство Асада не устояло бы, даже при помощи Ирана», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Схожей точки зрения придерживается и военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Роль России в сирийском урегулировании очень велика. Благодаря России удалось сохранить государственность Сирии, а также разгромить ИГ и другие террористические группы, которые занимали большую часть страны. Именно благодаря помощи России в Сирии сейчас налаживается нормальная, мирная жизнь», — указал эксперт в комментарии RT.

«Вашингтон продолжает поставлять оружие»

По словам аналитиков, несмотря на достигнутые успехи в процессе урегулирования конфликта в Сирии, военные угрозы в стране сохраняются. Именно поэтому, отмечают специалисты, российские и сирийские военные продолжают отрабатывать совместные действия по отражению нападений.

«Тренировки проводятся, чтобы РФ и САР вместе могли противостоять тем угрозам, которые сегодня ещё остаются в Сирии. Несмотря на прогресс в урегулировании, угроза дестабилизации в САР не исчезла. Ведь там есть остатки бандформирований и американские войска, которые незаконно находятся на территории страны. Никуда пока не исчезла и проблема Турции и курдов», — полагает Виктор Литовкин.

Военные США в Сирии, июнь 2023 года

AFP

© Delil souleiman

О сохраняющихся угрозах в САР говорилось и в заявлении ЦПВС. Так, по данным Центра, российские военные продолжают фиксировать отдельные случаи нарушений режима перемирия в Идлибской зоне деэскалации. В сообщении ЦПВС от 4 апреля сообщалось о трёх обстрелах позиций сирийских правительственных сил со стороны террористических группировок «Джабхат ан-Нусра»** и «Исламская партия Туркестана»***. Помимо этого, обстрелы были совершены в провинциях Алеппо и Латакия.

В сообщении ЦПВС также выражена обеспокоенность в связи с систематическими нарушениями «протоколов деконфликтации» возглавляемой США международной антитеррористической коалицией, которая осуществляет полёты БПЛА в воздушном пространстве над северными районами Сирии.

«Увеличение числа не деконфликтованных полётов ведёт к эскалации напряжённости и не способствует взаимному и конструктивному сотрудничеству. Напоминаем, что российская сторона не несёт ответственности за безопасность несогласованных полётов беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ЦПВС.

Как отмечает Алексей Подберёзкин, амбиции США в Сирии создают в республике напряжённость. В этих условиях Москве и Дамаску необходимо работать над повышением боеспособности своих сил в САР, указал аналитик.

«Совместные военные учения вооружённых сил РФ и САР нужно проводить, потому что в последнее время у США в Сирии возросли амбиции. Вашингтон продолжает поставлять оружие бандформированиям, проводить их подготовку и финансирование. От террористов удалось очистить более 90% территории страны, но остающиеся неподконтрольными правительству зоны могут быть расширены. Именно в этом сейчас состоит задача американцев», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.