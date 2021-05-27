«Серьёзный аргумент»: зачем Россия перебросила в Сирию дальние бомбардировщики Ту-22М3

Бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 приняли участие в учебных полётах над восточной частью Средиземного моря, сообщили в Минобороны. Ранее самолёты были переброшены из России на сирийскую авиабазу Хмеймим. Передислокация стала возможна после реконструкции взлётно-посадочной полосы. Хотя речь о постоянном базировании бомбардировщиков в САР пока не идёт, новость об их переброске в республику встревожила американские СМИ, которые расценили этот манёвр как потенциальную угрозу силам НАТО в Европе. Эксперты, со своей стороны, отмечают рост военной активности самого альянса на Ближнем Востоке. В таких условиях России необходимо укреплять свои позиции в регионе, считают аналитики.

Дальние бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 совершили новые учебные полёты над восточной акваторией Средиземного моря в сопровождении истребителей Су-35. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Двумя днями ранее бомбардировщики впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим для выполнения учебных задач над Средиземным морем. В дальнейшем самолёты вернутся на места постоянного базирования на территории России.

Как сообщили в Минобороны, во время полётов экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 «получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах».

Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии

РИА Новости

© Максим Блинов

Как отмечают эксперты, в ходе таких манёвров экипажи также отрабатывают слаженность.

«Фронтовая авиация прикрывает стратегические бомбардировщики, в то время как они поражают условные цели, эта связка нуждается в отработке», — пояснил в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков.

В свою очередь, полковник в запасе Виктор Литовкин отметил, что подобные учебные полёты необходимы для изучения театра военных действий.

«Пока речь не идёт о том, что Ту-22М3 будут постоянно дислоцированы в Сирии. В теории это возможно, если такое решение примет Генеральный штаб ВС РФ», — сказал он в комментарии RT.

Базовое сотрудничество

Напомним, дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 (по кодификации НАТО — Backfire) был разработан ещё в советское время для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами. Серийное производство самолёта стартовало в 1978 году, а в своём нынешнем виде он был принят на вооружение в 1989 году. В общей сложности было построено порядка 500 самолётов Ту-22М различных модификаций.

В последние годы самолёт прошёл глубокую модернизацию, по итогам которой Ту-22М3 получил новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на российской элементной базе, что значительно расширило боевой потенциал машины.

Ту-22М3 в полёте, 1989 год

Также на 80% была обновлена авионика. Кроме того, инженеры вернули самолёту штангу топливозаправки, которую удалили из конструкции машины в период холодной войны по договорённости с Вашингтоном. Наличие этого элемента позволит Ту-22М3 находиться в воздухе дольше пяти часов.

Возможность перебросить дальние стратегические бомбардировщики в Хмеймим появилась после реконструкции взлётно-посадочной полосы и полной замены покрытия. Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, на базе было установлено новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.

«В настоящее время полёты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолётов, стоящих на вооружении ВС РФ, в том числе самолёты тяжёлого класса», — отметили в ведомстве.

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Напомним, в 2015 году Сирия и Россия подписали соглашение о размещении в республике российской авиационной группы на безвозмездной основе «по просьбе сирийской стороны». Местом базирования был определён аэродром Хмеймим в провинции Латакия.

В начале 2017 года Москва и Дамаск также подписали протокол к заключённому ранее соглашению, который конкретизирует условия сотрудничества. Так, было условлено, что Россия распространяет свою юрисдикцию на места дислокации авиагруппы, а также в отношении её личного состава. Стороны договорились, что соглашение будет действовать в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не примет решение прекратить его действие.

Напомним, авиабаза использовалась во время операции Вооружённых сил России против террористических группировок в САР. В боевых действиях принимали участие бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ, вертолёты Ми-24 и Ми-8, самолёты разведки и комплексы беспилотной авиации.

В борьбе против террористов Минобороны также задействовало стратегическую авиацию. Однако при этом дальние бомбардировщики поднимались в воздух не с сирийской территории, а с аэродромов в Моздоке и Энгельсе.

США тоже использовали в Сирии самолёты такого класса — бомбардировщики B-1 Lancer.

Инструмент ответа

Появление российских стратегических бомбардировщиков на авиабазе в Сирии активно обсуждается в американских СМИ. Так, по мнению издания The Drive, размещение в Хмеймиме нескольких дальних бомбардировщиков «даст России существенную возможность демонстрировать силу» не только в арабской республике, но и во всём Средиземноморье.

«Дальность полёта снаряжённого стандартного Ту-22М3 без дозаправки позволяет охватывать цели в Черноморском регионе, в Ливии ... , а размещение на базе (Хмеймим. — RT) расширяет охват на северо-востоке Африки и Ближнем Востоке», — утверждают журналисты издания.

Здание Министерства обороны РФ

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Тот факт, что самолёты Ту-22М3 «в конечном счёте базируются на опорном пункте в Сирии», по мнению The Drive, якобы свидетельствует о «стремлении России снова иметь возможность использовать в Средиземноморье авиацию дальнего действия, являющейся потенциальным средством создания угроз для объектов и сил НАТО в Европе».

С просьбой прокомментировать переброску российских бомбардировщиков представители СМИ дважды обращались к официальному представителю Пентагона Джону Кирби во время брифинга. Его также спросили о влиянии этого фактора на защищённость вооружённых сил США в САР.

Однако Кирби ответил, что не может подтвердить информацию о перемещении бомбардировщиков.

«Лучше с этим вопросом обратиться в Министерство обороны РФ. Мы не даём комментариев насчёт мер по защите вооружённых сил в какой-либо точке мира. Я точно не стану комментировать такие меры в Сирии», — сказал представитель американского оборонного ведомства.

Джон Кирби

AFP

© ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Аналитики, в свою очередь, отмечают, что присутствие группы стратегических бомбардировщиков ВКС России в Сирии призвано отстаивать российские интересы на широком региональном фланге и ни в коей мере не угрожает НАТО и США.

«Боевой радиус Ту-22М3 составляет порядка 3,5 тыс. км, с учётом возможности дозаправки в воздухе такой бомбардировщик способен решать задачи не только в Средиземном море, но и в пространстве над Красным морем, Персидским заливом и всей акваторией Индийского океана. Самолёт несёт на себе противокорабельные ракеты Х-32, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», — пояснил Алексей Леонков.

Он также напомнил о высокой активности США и НАТО в регионе. Ранее в Пентагоне заявили, что американская сторона не планирует сворачивать военное присутствие в Сирии.

«Активность НАТО растёт и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке, и на Балканах. В таких условиях Россия должна иметь свои сдерживающие силы в регионе, и стратегические бомбардировщики выступают здесь серьёзным аргументом», — говорит Леонков.

Похожей точки зрения придерживается и Виктор Литовкин. По его словам, присутствие бомбардировщиков в Сирии позволяет России не только обозначать своё присутствие в регионе, но и охранять морские маршруты, которые используются российскими судами.

«Такая группировка стратегических бомбардировщиков способна сдержать возможную негативную активность США и НАТО. Россия в данном случае дала понять, что у неё есть все шансы дать отпор в случае попыток оказать на неё давление», — подытожил Литовкин.