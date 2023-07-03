СВР: США передали ИГ в Сирии ракеты с отравляющими веществами
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Об этом сообщает Служба внешней разведки России.
В ведомстве отметили, что американцы «не забыли и своих подопечных из ИГИЛ на юге Сирии».
«Им переданы ракеты с боеголовками, начинёнными отравляющими веществами», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по имеющимся данным, Соединённые Штаты приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием террористов для дестабилизации ситуации в САР.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.