СВР: США передали ИГ в Сирии ракеты с отравляющими веществами

Соединённые Штаты передали представителям ИГ* на юге Сирии ракеты с боеголовками, начинёнными отравляющими веществами.

Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

В ведомстве отметили, что американцы «не забыли и своих подопечных из ИГИЛ на юге Сирии».

«Им переданы ракеты с боеголовками, начинёнными отравляющими веществами», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по имеющимся данным, Соединённые Штаты приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием террористов для дестабилизации ситуации в САР.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.